Cover Orange: Pirates هي لعبة منصة ألغاز حيث يجب عليك تكديس الأشياء لتغطية أصدقائنا البرتقاليين والحماية من المطر الحمضي الوشيك. لقد عاد بطلنا الحمضي لمزيد من الإثارة، ولكن هذه المرة نحن في مياه مميتة، محاطين بالقراصنة. اسحب كل كائن تسمح لك به اللعبة وأسقطه بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال بينما تمر السحابة الغاضبة فوقها. لا تنس الاستيلاء على النجم المخفي في كل مستوى! شارك Cover Orange: القراصنة مع العائلة والأصدقاء، حتى تتمكن من تجربة هذه الألغاز المسلية معًا! طوال كل مستوى، يجب عليك وضع عناصر المسرح لتغيير البيئة وحماية البرتقال من المطر الحمضي لسحابة شريرة. قد تختلف عناصر المرحلة هذه بأي شكل من الأشكال، بدءًا من الكتلة المثلثة وحتى الكرات المسننة التي تدمر الجليد وحتى البرتقال نفسه. استخدم إصبعك أو الماوس أو لوحة المفاتيح لوضع الكائنات المختلفة الموجودة تحت تصرفك، ثم أسقطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. حرك الصندوق - WASD، أو مفاتيح الأسهم أو المؤشر. أسقط الصندوق - شريط المسافة، الغطاء البرتقالي: تم إنشاء القراصنة بواسطة جوني ك. العب ألعاب منصة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Cover Orange وCover Orange: Space وCover Orange: Journey وCover Orange: Gangstersيمكنك لعب Cover Orange: Pirates عبر الإنترنت دون تنزيل أو تثبيت مجانًا باستخدام أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki.

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