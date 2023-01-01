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Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

poki.com

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قهر مستويات النار والجليد في Fireboy وWatergirl 3! ساعد الشخصيات المعاكسة على العمل معًا للسفر عبر المنصات الخطرة. يجب على Fireboy تجنب الماء، وسوف تهلك فتاة الماء في الحمم البركانية. استخدم قوى خاصة لفتح طريق آمن والهروب من معبد الجليد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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