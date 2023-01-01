Temple Run 2: Jungle Fall هي لعبة ركض لا نهاية لها تم تطويرها بواسطة Imangi. الهروب من القرود الشيطانية الخطيرة وتجنب كل العقبات والفخاخ التي توجد على طول الطريق. قم باجتياز الغابة البرتقالية الجميلة، وتجنب الفخاخ، وتفادى الأعداء الديناميكيين مثل صائدة الذباب فينوس، وساعد صائد الكنوز الشجاع هذا على الهروب باستخدام المعبود الذهبي. لكن أسرع! وحوش القرد الشريرة لا تزال تطاردك! تضيف خريطة Jungle Fall بعض الحيوية إلى تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية. هل أنت مستعد لمغامرة مثيرة مألوفة ولكنها جديدة؟ استمتع بموسم الخريف مع خريطة جديدة تمامًا ستقع في حبها! Temple Run 2: Jungle Fall هي خريطة جديدة في الدفعة الثانية من لعبة Temple Run الضخمة. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Holi Festival على Poki! اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز بثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية إحصائيات شخصيتك، وحدد توقيت قفزاتك بشكل جيد عوائق القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Jungle Fall على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Jungle Fall على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: Jungle Fall لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

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