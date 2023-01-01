Temple Run 2: Spooky Summit هي لعبة ركض لا نهاية له حيث تهرب من القرود الشيطانية المروعة وتتجنب كل العوائق والفخاخ التي تجدها على طول الطريق. إنها تشبه تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية ولكن بموضوع مخيف وهالوين! كن مستذئبًا واعبر عبر مسارات غادرة مليئة بشبكات العنكبوت اللزجة، وأشباح اليقطين المسكونة، والأنهار اللزجة السامة، والكهوف المظلمة المخيفة، والجسور العظمية الضعيفة، وغير ذلك الكثير. لكن أسرع! وحوش القرد الشريرة لا تزال تطاردك! تضيف خريطة Spooky Summit بعض الإثارة إلى تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية. هل أنت مستعد لمغامرة مثيرة مألوفة ولكنها جديدة؟ استمتع بموسم الهالوين مع خريطة جديدة تمامًا لتطارد كوابيسك! Temple Run 2: Spooky Summit هي خريطة جديدة في الدفعة الثانية من لعبة Temple Run الضخمة. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Jungle Fall وTemple Run 2: Holi Festival على Poki!اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز ثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية شخصيتك الإحصائيات، وحدد وقت قفزاتك جيدًا فوق عوائق القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Spooky Summit على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Spooky Summit على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: Spooky Summit لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temple Run 2: Spooky Summit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.