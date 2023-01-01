WebCatalog
Temple Run 2: Spooky Summit

Temple Run 2: Spooky Summit

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temple Run 2: Spooky Summit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Temple Run 2: Spooky Summit هي لعبة ركض لا نهاية له حيث تهرب من القرود الشيطانية المروعة وتتجنب كل العوائق والفخاخ التي تجدها على طول الطريق. إنها تشبه تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية ولكن بموضوع مخيف وهالوين! كن مستذئبًا واعبر عبر مسارات غادرة مليئة بشبكات العنكبوت اللزجة، وأشباح اليقطين المسكونة، والأنهار اللزجة السامة، والكهوف المظلمة المخيفة، والجسور العظمية الضعيفة، وغير ذلك الكثير. لكن أسرع! وحوش القرد الشريرة لا تزال تطاردك! تضيف خريطة Spooky Summit بعض الإثارة إلى تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية. هل أنت مستعد لمغامرة مثيرة مألوفة ولكنها جديدة؟ استمتع بموسم الهالوين مع خريطة جديدة تمامًا لتطارد كوابيسك! Temple Run 2: Spooky Summit هي خريطة جديدة في الدفعة الثانية من لعبة Temple Run الضخمة. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Jungle Fall وTemple Run 2: Holi Festival على Poki!اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز ثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية شخصيتك الإحصائيات، وحدد وقت قفزاتك جيدًا فوق عوائق القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Spooky Summit على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Spooky Summit على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: Spooky Summit لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temple Run 2: Spooky Summit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Temple Run 2: Frozen Shadows

Temple Run 2: Frozen Shadows

poki.com

Temple Run 2: Frozen Festival

Temple Run 2: Frozen Festival

poki.com

Temple Run 2: Holi Festival

Temple Run 2: Holi Festival

poki.com

Temple Run 2

Temple Run 2

poki.com

Temple Run 2: Jungle Fall

Temple Run 2: Jungle Fall

poki.com

Thumb Fighter Halloween

Thumb Fighter Halloween

poki.com

Run 3

Run 3

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Hero Space Run FRVR

Hero Space Run FRVR

herospacerun.frvr.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Paint and Run

Paint and Run

poki.com

Thumb Fighter Christmas

Thumb Fighter Christmas

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية