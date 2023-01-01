Sweet Run هي لعبة منصات ذات طابع الحلوى تم إنشاؤها بواسطة IP Zlata Roshchina. استكشف عالمًا مشرقًا وملونًا حيث الجبال مصنوعة من المربى والطرق مرصوفة بالعجين اللذيذ. في هذا العداء، اركض واقفز وانزلق عبر أنواع مختلفة من العوائق وافتح شخصيات كرتونية مفاجئة. لكن لا تنخدع بالطبيعة الكاواي لهذه اللعبة، حيث أن الوتيرة ستصبح أسرع أثناء اللعب. كيفية اللعب: تحريك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين القفز - مفتاح السهم لأعلى الشريحة - مفتاح السهم لأسفل داش - مفتاح السهم لأسفل (في الجو) نبذة عن المبدع: تم إنشاء Sweet Run بواسطة IP Zlata Roshchina. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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