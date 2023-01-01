WebCatalog
Sweet Run

Sweet Run

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweet Run على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sweet Run هي لعبة منصات ذات طابع الحلوى تم إنشاؤها بواسطة IP Zlata Roshchina. استكشف عالمًا مشرقًا وملونًا حيث الجبال مصنوعة من المربى والطرق مرصوفة بالعجين اللذيذ. في هذا العداء، اركض واقفز وانزلق عبر أنواع مختلفة من العوائق وافتح شخصيات كرتونية مفاجئة. لكن لا تنخدع بالطبيعة الكاواي لهذه اللعبة، حيث أن الوتيرة ستصبح أسرع أثناء اللعب. كيفية اللعب: تحريك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين القفز - مفتاح السهم لأعلى الشريحة - مفتاح السهم لأسفل داش - مفتاح السهم لأسفل (في الجو) نبذة عن المبدع: تم إنشاء Sweet Run بواسطة IP Zlata Roshchina. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweet Run. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Dino Run

Dino Run

poki.com

Angry Gran Run

Angry Gran Run

poki.com

Fancy Pants 2

Fancy Pants 2

poki.com

Fancy Pants

Fancy Pants

poki.com

Wind Rider

Wind Rider

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Cartoon Racers: North Pole

Cartoon Racers: North Pole

poki.com

Catch the Candy

Catch the Candy

poki.com

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

apps.facebook.com

Parkour Race

Parkour Race

poki.com

Run 3

Run 3

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية