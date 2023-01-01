Run 3 هي لعبة ركض لا نهاية لها حيث تحتاج إلى التنقل مع كائنك الفضائي الصغير عبر الفضاء. تم إنشاء Run 3 بواسطة Joseph Cloutier وهي الدفعة الثالثة في سلسلة ألعاب Run. يتوفر Run 3 الآن بتنسيق HTML5، لذا يمكنك اللعب بدون دعم Flash. يمكنك لعب اللعبة عبر الإنترنت مجانًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مهمتك بسيطة: اركض إلى أقصى حد ممكن ولا تسقط! تجنب سقوط البلاط والثقوب والفخاخ والمزيد أثناء انتقالك من مستوى إلى آخر. إذا اصطدمت بالجدران، فسوف تدور الشاشة. ترسلك لعبة الحركة المكثفة والركض الذي لا نهاية له في رحلة مرعبة عبر منطقة محظورة للغاية. يجب عليك توجيه الكائن الفضائي الرمادي الصغير أثناء عبوره مناطق تتطور باستمرار. تحرك على طول أي جدار للعثور على الطريق الأكثر أمانًا واكتشف المدة التي يمكنك البقاء فيها على قيد الحياة! نعم، يمكن لعب لعبة Run 3 الأصلية على Poki بدون Flash. لذلك ليست هناك حاجة إلى فلاش للعب على جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي! تم إنشاء Run 3 بواسطة جوزيف كلوتير، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أيضًا مبتكر Run و Run-2. تُعد لعبة Run 3 من بين الألعاب الأكثر شعبية على Poki، إلى جانب ألعاب الويب الكلاسيكية الأخرى مثل Happy Wheels.

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