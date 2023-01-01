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Run and Gun

Run and Gun

poki.com

اللعب على الويب

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تُعد لعبة Run and Gun من Mad Pixel Ltd. تطورًا عصريًا للعبة إطلاق النار الكلاسيكية القائمة على المستوى. مهمتك بسيطة: هزيمة أعدائك للوصول إلى الزعيم الكبير والانتقال إلى المستوى التالي! تأكد من العمل على تحقيق هدفك حيث ستكسب المزيد مقابل كل طلقة في الرأس، مما يسمح لك بجمع العملات المعدنية لترقية دروعك وبنادقك. ولكن إذا أخطأت، فقد تنتهي مغامرتك في الركض والأسلحة! العب Run and Gun on Poki في متصفحك لتجربة لعبة الرماية المثيرة هذه! ضوابط: الفأرة/مفتاح المسافة - إطلاق النار عن الخالق: تم إنشاء Run and Gun بواسطة شركة Mad Pixel Ltd. وهم أيضًا منشئو Mad GunZ.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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