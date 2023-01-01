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Wild Bullets

Wild Bullets

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Wild Bullets هي لعبة أركايد حركية حيث تلعب دور عمدة المدينة المكلف بتعقب وهزيمة زعماء الشياطين الأربعة وأتباعهم قبل أن يتم استعباد البشرية جمعاء. أنقذ مدينتك الغربية الجميلة من عصابة قطاع الطرق من الشياطين الذين حولوا سكانها إلى دمى يتحكم فيها العقل! ابحث عن الصناديق ونهبها بحثًا عن أنواع ذخيرة قوية جديدة. ثم قم بجمع القطع النقدية لفتح شخصيات جديدة، أو إنفاقها على الترقيات. اختر Wild Cards التي تمنحك قدرات إضافية، واهزم العديد من الأعداء ومجموعات متسلسلة لفتح البوابة إلى Demon Land! هذه هي مغامرة إطلاق النار التي لا تريد تفويتها! التحرك - مفاتيح WASD إطلاق النار - KPunch - LWild Bullets تم إنشاؤه بواسطة BUN GUN. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Hoppenhelm وDodge Blast

الموقع الإلكتروني: poki.com

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