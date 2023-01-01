Fowlst هي لعبة حركية حيث تلعب دور دجاجة تقفز وهدفها هو إنقاذ العالم من خلال تدمير الشياطين. اضغط على الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة للقفز نحو هذا الجانب، على التوالي. دودج الرصاص، واسحق الوحوش، وانتزع الغنائم، واشطفها، ثم كرر الأمر! هناك مراحل مترامية الأطراف تم إنشاؤها إجرائيًا للتغلب عليها، وزعماء ضخمين يجب هزيمتهم، وجميع أنواع الأدوات والأدوات التي يمكنك التفاعل معها. هناك أفخاخ مثل العجلات الشائكة، ولكن هناك أيضًا أشياء مثيرة للاهتمام مثل أنابيب الأنفاق التي يمكن أن تساعدك في لحظة القتال. سوف يقوم أعداؤك أيضًا بإسقاط الأموال والأرواح، وكلاهما سيكون مفيدًا لتحسين فرصك في تدمير الشر. احصل على استعداد للنقر على أعدائك! تحرك لليسار - سهم A أو سهم لليسار (انقر يسارًا على الهاتف المحمول) تحرك يمينًا - سهم D أو سهم لليمين (انقر يمينًا على الهاتف المحمول) استخدم الطاقة - W أو سهم لأعلى (اسحب لأعلى على الهاتف المحمول)إذا كنت إذا كنت تلعب على جهاز محمول، فانقر على الجانب الأيسر من الشاشة للانتقال إلى اليسار، وعلى الجانب الأيمن للانتقال إلى اليمين، ثم اسحب لأعلى لاستخدام العنصر الذي تحمله. تم إنشاء Fowlst بواسطة Thomas K. Young، وهو مطور ألعاب مقره في نيويورك نيوزيلندا. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Dadish، وDadish 2، وSuper Fowlst، وSuper Fowlst 2

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