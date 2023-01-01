هل أنت مستعد لمغامرة أبي جديدة؟ Dadish 3 هي لعبة منصة حيث تلعب دور الأب الفجل المسؤول عن العثور على أطفالك. أخذت حافلة مشبوهة أطفالك إلى رحلة ميدانية، وتخبرك حواسك الأبوية أن هناك خطأ ما وقد يتحول أطفالك إلى حساء فجل! أنقذ فجلك الصغير عن طريق رش الماء في المجاري، والتخبط في الصحراء، وتكوين صداقة مع دلفين وركوبه، وإعادة لم شملك على مضض مع زوجتك المنفصلة - ليس سوى موماتو! هل أنت مستعد لمغامرة Dadish الأكثر إمتاعًا وتحديًا حتى الآن؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - شريط الفضاء Dadish 3 تم إنشاؤه بواسطة Thomas K. Young، وهو مطور ألعاب مقره في نيوزيلندا. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Dadish، وDadish 2، وFoolt، وSuper Fowlst، وSuper Fowlst 2

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