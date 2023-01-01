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Dadish 3

Dadish 3

poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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هل أنت مستعد لمغامرة أبي جديدة؟ Dadish 3 هي لعبة منصة حيث تلعب دور الأب الفجل المسؤول عن العثور على أطفالك. أخذت حافلة مشبوهة أطفالك إلى رحلة ميدانية، وتخبرك حواسك الأبوية أن هناك خطأ ما وقد يتحول أطفالك إلى حساء فجل! أنقذ فجلك الصغير عن طريق رش الماء في المجاري، والتخبط في الصحراء، وتكوين صداقة مع دلفين وركوبه، وإعادة لم شملك على مضض مع زوجتك المنفصلة - ليس سوى موماتو! هل أنت مستعد لمغامرة Dadish الأكثر إمتاعًا وتحديًا حتى الآن؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - شريط الفضاء Dadish 3 تم إنشاؤه بواسطة Thomas K. Young، وهو مطور ألعاب مقره في نيوزيلندا. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Dadish، وDadish 2، وFoolt، وSuper Fowlst، وSuper Fowlst 2

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dadish 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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