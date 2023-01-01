Super Fowlst 2 هي لعبة حركة تعتمد على المهارات حيث يمكنك مهاجمة الأعداء بالتمرير السريع لإنقاذ العالم. هل تفتقد فولست بعد الانتهاء من سوبر فولست؟ حسنًا، يعود فولست في مغامرة جديدة تتمحور حول سحق الأشرار بتمريرة سريعة. الشياطين أكثر شرا، والزعماء أكبر ولا يزال هناك دجاجة واحدة فقط يمكنها إيقافهم! هناك مراحل مترامية الأطراف تم إنشاؤها إجرائيًا للتغلب عليها، وزعماء ضخمين يجب هزيمتهم، وجميع أنواع الأدوات والأدوات التي يمكنك التفاعل معها. استبدل كنزك بقوى رائعة مثل قنابل البيض والصواريخ حتى تتمكن حقًا من إظهار هؤلاء الشياطين من هو الزعيم! يحتوي Super Fowlst 2 على كل شيء: البوابات! مدافع! مناشير الطنانة! أشياء شائكة! أطلق النار! انقر أو اضغط على الجانب الأيسر من الشاشة للقفز إلى اليسار، والجانب الأيمن للقفز إلى اليمين، واسحب لأعلى لاستخدام العنصر الذي تحمله. تم إنشاء Super Fowlst 2 بواسطة Thomas K. Young. تأكد من لعب ألعابهم الرائعة الأخرى على Poki: Super Fowlst وDadish

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