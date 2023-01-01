Dadish 2 هي لعبة منصة حيث تلعب دور والد الفجل المسؤول عن العثور على أطفاله الذين فقدوا في رقعة الخضار. استكشف عالمًا مثيرًا، وواجه أعداءً من ذوي طابع الوجبات السريعة، واجمع شمل Dadish مع أطفاله المفقودين في مغامرة المنصات الصعبة هذه. اجمع النجوم، واكشف عن الأسرار، واستمتع بالموسيقى التصويرية المرحة، وتعرف على شخصيات لا تُنسى، ولعب أكثر من 50 مستوى مثيرًا، وغير ذلك الكثير! هل أنت مستعد لمغامرة حياتك؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - Space barDadish تم إنشاؤه بواسطة Thomas K. Young. تحقق من ألعابهم الأخرى على Poki: Super Fowlst

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