Super Fowlst هي لعبة حركية أنشأها Thomas K. Young. لقد اجتاح العالم الشياطين، وأنت الدجاجة الوحيدة التي يمكنها إيقافهم... كيف تسأل؟ عن طريق الاصطدام بهم بالرأس أولاً بالطبع. دودج الرصاص، واسحق الوحوش، وانتزع الغنائم، واشطفها، ثم كرر الأمر! هناك مراحل مترامية الأطراف تم إنشاؤها إجرائيًا للتغلب عليها، وزعماء ضخمين يجب هزيمتهم، وجميع أنواع الأدوات والأدوات التي يمكنك التفاعل معها. هل ذكرنا 30 شخصية غير قابلة للفتح؟! لا تنس استبدال كنزك بقوى رائعة مثل قنابل البيض والصواريخ حتى تتمكن حقًا من إظهار هؤلاء الشياطين من هو الزعيم! انقر للقفز في الهواء ومهاجمة الأعداء. تم إنشاء Super Fowlst بواسطة Thomas K. Young. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super Fowlst. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.