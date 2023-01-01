Bossy Toss هي لعبة ممتعة حيث عليك ضرب رئيسك بقدر ما تستطيع! أكمل الكثير من المهام والإنجازات لكسب العملات المعدنية والأحجار الكريمة. باستخدام عملاتك المعدنية، يمكنك شراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة، مثل الصبار والدجاج والصواريخ والسهام والبنادق وحتى الثقب الأسود! يمكنك حتى فتح مستويات جديدة كاملة. استخدم قدرات خاصة، مثل Multi-Shot، لرمي المزيد من الأشياء على رئيسك في العمل، واحصل على المزيد من النقاط! هل يمكنك هزيمة رئيسك في العمل؟ تم إنشاء Bossy Toss بواسطة No Pressure Studios. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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