Narrow.One هي لعبة رماية ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين تم تطويرها بواسطة Pelican Party Studios. شارك في لعبة رماية سريعة الوتيرة حيث تحاول أنت وزملائك في الفريق التقاط علم العدو في ساحة قلعة مصممة بشكل جميل. يُسمح لك فقط باستخدام القوس وبعض الأسهم، لذا تأكد من أن هدفك صحيح وأن ردود أفعالك سريعة. قم بدعوة أصدقائك للعب معك والاستمتاع بإثارة مواجهة خصومك معًا. Narrow.One هو طن من المرح!

الموقع الإلكتروني: narrow.one

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