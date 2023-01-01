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Toon Off

Toon Off

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toon Off على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اجتمع معًا في لعبة الرماية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت Toon Off! هذه لعبة تشبه لعبة minecraft الممتلئة على Poki حيث يمكنك التعاون مع الآخرين لالتقاط علم الخصم. يمكن الوصول إليها بسهولة، لذا احصل على أسلحتك وذخيرتك لهزيمة خصومك في الحلبة. عناصر التحكم: WASD - تحريك الماوس - تحريك الكاميرا النقر بزر الماوس الأيمن - إطلاق النار على الفضاء - القفز

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toon Off. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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