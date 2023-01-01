اجتمع معًا في لعبة الرماية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت Toon Off! هذه لعبة تشبه لعبة minecraft الممتلئة على Poki حيث يمكنك التعاون مع الآخرين لالتقاط علم الخصم. يمكن الوصول إليها بسهولة، لذا احصل على أسلحتك وذخيرتك لهزيمة خصومك في الحلبة. عناصر التحكم: WASD - تحريك الماوس - تحريك الكاميرا النقر بزر الماوس الأيمن - إطلاق النار على الفضاء - القفز

الموقع الإلكتروني: poki.com

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