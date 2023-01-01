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Eggbot vs Zombies

Eggbot vs Zombies

poki.com

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العام هو 4025، ولا يستطيع سوى روبوتات البيض إنقاذ العالم من الموتى الأحياء! احصل على معداتك واستعد لمحاربة موجات الزومبي التي تسعى لتدميرك. التقط الأسلحة وأنقذ زملائك من البيض على طول الطريق! ضوابط: ث - القفز أ- التحرك لليسار د- التحرك لليمين هـ - استخدام السلاح ص - إعادة التحميل و - رمي قنبلة يدوية س - تبديل الأسلحة زر الفأرة الأيسر - انقر للتصوير عن الخالق: تم إنشاء Eggbot vs Zombies بواسطة Eggy Games. وهم أيضًا منشئو Eggys ​​Big Adventure.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eggbot vs Zombies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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