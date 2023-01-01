العام هو 4025، ولا يستطيع سوى روبوتات البيض إنقاذ العالم من الموتى الأحياء! احصل على معداتك واستعد لمحاربة موجات الزومبي التي تسعى لتدميرك. التقط الأسلحة وأنقذ زملائك من البيض على طول الطريق! ضوابط: ث - القفز أ- التحرك لليسار د- التحرك لليمين هـ - استخدام السلاح ص - إعادة التحميل و - رمي قنبلة يدوية س - تبديل الأسلحة زر الفأرة الأيسر - انقر للتصوير عن الخالق: تم إنشاء Eggbot vs Zombies بواسطة Eggy Games. وهم أيضًا منشئو Eggys ​​Big Adventure.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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