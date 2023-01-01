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Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

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احصل على معداتك وارتدِ ملابسك: الزومبي قادمون للاستيلاء على مدينتك! في لعبة إطلاق النار المليئة بالإثارة هذه، ستدافع عن أرضك من خلف المتاريس، وتطلق النار على جيش الزومبي الذي يريد القضاء عليك. يمكنك التحرك فقط إلى اليسار أو اليمين، ولكن لحسن الحظ ستكسب المال مقابل كل زومبي تقتله والذي يمكن استخدامه لشراء أسلحة ومعدات أفضل. هل ستكون آخر مكانة غير ميتة؟ ضوابط: WASD - تحرك انقر بزر الماوس الأيسر - تبادل لاطلاق النار انقر بزر الماوس الأيمن - تكبير التيسير الكمي - تبديل السلاح ص - إعادة التحميل ف - وقفة L - قفل/فتح الماوس

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zombie Siege Outbreak. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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