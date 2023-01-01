Zombie Derby: Blocky Roads هي لعبة حركية تجمع بين القيادة والزومبي والدمار. إن عالم ما بعد نهاية العالم الخطير يزحف بالزومبي ولن يبقى سوى السائقين الأشجع والأكثر خبرة وأصعب الناجين صامدين. انطلق في حملة قتل الزومبي على سيارتك وامسح طريقك من الحطام والأعداء. يجب عليك الانتباه إلى مستوى الوقود الخاص بك وإلا ستفشل سيارتك في المستوى المتوسط. اربح المال وأنفق أموالك على السيارات الوحشية الجديدة والأسلحة الكبيرة وتحسينات المركبات. المضي قدما وإعطائها اللعب! هل يمكنك إنهاء جميع المراحل بـ 3 نجوم؟ تسريع - W / UpShoot Gun - Spacebar استخدم Nitro - Left ShiftTilt للأمام / الخلف - A / D أو مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين Zombie Derby: Blocky Roads تم إنشاؤها بواسطة Brinemedia. اطلع على ألعابهم الأخرى المليئة بالإثارة على Poki: Zombie Derby وZombie Derby 2 وZombie Derby: Pixel Survival

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