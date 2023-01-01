Zombie Derby 2 هي لعبة قيادة دموية مليئة بالإثارة تم إنشاؤها بواسطة Brinemedia. اربح المال لترقية سيارتك وهزيمة المزيد من الزومبي! العب Zombie Derby 2 على Poki وساعد في إنقاذ الكوكب من جحافل الموتى الأحياء. وفر الوقود عن طريق تحرير دواسة الوقود أثناء القفز. العب Zombie Derby 2 مجانًا في متصفحك اليوم.

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