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Zombie Rush

Zombie Rush

poki.com

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Zombie Rush هي لعبة حركية من نوع روجلايك حيث يمكنك لعب دور أبطال مختلفين لشق طريقك عبر موجات من الزومبي! يجلب كل بطل قدراته الخاصة إلى ساحة المعركة، ويمكنك تعزيز هذه القدرات باستخدام الأحجار الكريمة التي تربحها عن طريق قتل الزومبي. مسلحًا بأسلحة نارية آلية، يتعين عليك قيادة المعركة من خلال التحرك بسرعة لتجنب التعرض لأي ضرر! أثناء قتالك، سوف تصبح أقوى، وتكتشف امتيازات جديدة، وتعزز مهاراتك الخاصة. كلما لعبت أكثر، أصبحت اللعبة أكثر تحديًا مع زومبي خطيرين بشكل متزايد. حان الوقت لاختبار مهاراتك وشجاعتك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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