Thirteen هي لعبة إطلاق نار سريعة الوتيرة حيث يمكنك المشاركة في معارك عبر الإنترنت ضد لاعبين حقيقيين أو صقل مهاراتك من خلال التدريب الفردي. من خلال لعب دور الصور الرمزية الرائعة، فأنت مسلح بسلاح عشوائي في كل جولة لكسر الصناديق الخاصة والقضاء على أعدائك. تذكر أن تجمع العملات المعدنية لترقية ترسانتك وتعزيز قدراتك. كلما لعبت أكثر، أصبحت أقوى!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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