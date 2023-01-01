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Thirteen

Thirteen

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thirteen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Thirteen هي لعبة إطلاق نار سريعة الوتيرة حيث يمكنك المشاركة في معارك عبر الإنترنت ضد لاعبين حقيقيين أو صقل مهاراتك من خلال التدريب الفردي. من خلال لعب دور الصور الرمزية الرائعة، فأنت مسلح بسلاح عشوائي في كل جولة لكسر الصناديق الخاصة والقضاء على أعدائك. تذكر أن تجمع العملات المعدنية لترقية ترسانتك وتعزيز قدراتك. كلما لعبت أكثر، أصبحت أقوى!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thirteen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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