Double Panda هي لعبة منصة رائعة مكونة من لاعب واحد أو لاعبين حيث يمكنك توجيه باندا عملاقة وباندا حمراء للوصول إلى النهاية! يتمتع كل باندا بقدراته الفريدة - يتسلق الباندا الأحمر الخيزران ويجمع المفاتيح، بينما يسبح الباندا العملاق عبر الماء ويقفز على الأعداء. عندما تكون المنصة مرتفعة جدًا بحيث لا يمكن الوصول إليها؟ لا تقلق! يمكن لهذين الباندا أن يتعاونا، حيث يحمل أحدهما الآخر ليصبح أقوى معًا. هل يمكنك أنت وأصدقاؤك التنسيق بسلاسة مثل حيواني الباندا اللطيفين؟

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