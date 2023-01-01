WebCatalog
Mr Boomi

Mr Boomi

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mr Boomi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mr Boomi هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك توصيل قذيفة مدفع (Mr Boomi) إلى مدفعهم. اجمع النجوم على طول الطريق ولكن احرص على عدم قلب المنصات أكثر من اللازم وإلا ستنتهي اللعبة! تهرب من الأعداء واجمع كل الفلفل الأحمر الحار في طريقك في لعبة الألغاز المتأرجحة هذه! استخدم مفاتيح الأسهم A وD أو انقر على الشاشة لتحريك المنصات وإيصال السيد Boomi إلى المدفع! تم إنشاء السيد Boomi بواسطة d954mas . هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mr Boomi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

Freeway Fury 3

Freeway Fury 3

poki.com

Cheese Dreams

Cheese Dreams

poki.com

Into the Pit

Into the Pit

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Bring me Cakes

Bring me Cakes

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

ColorBalls 3D

ColorBalls 3D

poki.com

Horse Simulator 3D

Horse Simulator 3D

poki.com

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Jungle Roller

Jungle Roller

poki.com

Breakoid

Breakoid

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية