Mr Boomi هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك توصيل قذيفة مدفع (Mr Boomi) إلى مدفعهم. اجمع النجوم على طول الطريق ولكن احرص على عدم قلب المنصات أكثر من اللازم وإلا ستنتهي اللعبة! تهرب من الأعداء واجمع كل الفلفل الأحمر الحار في طريقك في لعبة الألغاز المتأرجحة هذه! استخدم مفاتيح الأسهم A وD أو انقر على الشاشة لتحريك المنصات وإيصال السيد Boomi إلى المدفع! تم إنشاء السيد Boomi بواسطة d954mas . هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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