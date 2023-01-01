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Freeway Fury 3

Freeway Fury 3

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Freeway Fury 3 هي لعبة أركيد من نوع أكشن تم إنشاؤها بواسطة Serius Games. في الجزء الثالث من لعبة التنقل بين السيارات الكلاسيكية المثيرة، قم بإحداث الفوضى على الطريق السريع في طريقك! قم بالقيادة بسرعة، وأربك حركة المرور القادمة، واصطدم بالسيارات الأخرى، واقفز بين السيارات لجمع النقاط. قم بأداء الأعمال المثيرة والمثيرة المتسلسلة لتعظيم نقاطك. إذا ألحقت الضرر بسيارتك كثيرًا، فقد تفقد حياتك وتخسر ​​اللعبة في النهاية. لهذا السبب عليك تبديل السيارات بشكل متكرر وتوخي الحذر في هذه الغابة الخرسانية الفوضوية. انطلق وجرّب لعبة السيارات المتفجرة هذه وانظر إلى أي مدى يمكنك الذهاب في لعبة Freeway Fury 3! قم بالتوجيه - مفاتيح الأسهم A/D أو يسار/يمين Nitro - مفتاح سهم W أو سهم لأعلى، اصعد على السطح - مفتاح سهم S أو سهم لأسفل، اقفز على مكان آخر السيارة - مفاتيح الأسهم A/D أو يسار/يمين (أثناء وجودك على السطح) اركب السيارة الجديدة - مفتاح السهم S أو السهم لأسفل (بعد القفز على سيارة أخرى) تم إنشاء Freeway Fury 3 بواسطة Serius Games. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Freeway Fury وFreeway Fury 2 وG-Switch وG-Switch 2 وG-Switch 3.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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