TinyTownRacing هي لعبة قيادة ثلاثية الأبعاد حيث تحاول تجنب الاصطدام بسيارات أخرى في حركة المرور المزدحمة. قم بتوجيه سيارتك إلى اليسار واليمين لتجنب كل العوائق الموجودة في الخريطة. اجمع العملات الذهبية المنتشرة حولك لترقية سيارتك وتخصيصها بجلود جديدة لامعة وفريدة من نوعها. سوف تتسارع كلما زادت قيادتك، لذلك ستضع هذه اللعبة ردود أفعالك على المحك! إلى متى يمكنك الاستمرار في TinyTownRacing دون أن تتحطم؟ هل يمكنك فتح كل الأشكال الموجودة في اللعبة؟ انتقل إلى اليسار - مفتاح السهم A أو اليسار انتقل إلى اليمين - مفتاح السهم D أو اليمين تم إنشاء TinyTownRacing بواسطة VKrishna، وهو مطور ألعاب مقره في الهند. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TinyTownRacing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.