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Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

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Kingpin Bowling هي لعبة أركيد رياضية تم إنشاؤها بواسطة Frosty Pop. لم تكن لعبة البولينج بهذه المتعة أو الألوان من قبل! قم بتوجيه طريقك إلى ممر البولينج وحاول تجنب العوائق مثل المشروبات الغازية المنسكبة والكعك وأقلام الرصاص والمزيد! ضرب جميع الدبابيس على التوالي لتنشيط وضع الضربة وجمع العملات المعدنية. هل أنت مستعد لتجربة بولينج لا تُنسى؟ سهم يسار/يمين - حرك يسارًا/يمينًا Kingpin Bowling هي لعبة أركيد رياضية تم إنشاؤها بواسطة Frosty Pop. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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