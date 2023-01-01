جمع البيانات! الهروب من الديدان! باعتبارك آخر شخص بقي على هذا الكوكب المهجور، فأنت مسؤول عن جمع وحفظ آخر أجزاء من بيانات البحث التي خلفتها عملية الإخلاء البشري. ولكن انتبه! هناك ديدان عملاقة وعدوانية في طريقها للنيل منك. تسابق عبر التضاريس المتربة وتجنب الوحوش الزلقة للتأكد من أن بياناتك آمنة! ضوابط: مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين - التوجيه السهم لأعلى - قم بتنشيط التعزيز في حالة الشحن السهم لأسفل - قم بتنشيط الشرك إذا تم شحنه شريط المسافة - استراحة

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Desert Worms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.