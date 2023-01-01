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Desert Worms

Desert Worms

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Desert Worms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جمع البيانات! الهروب من الديدان! باعتبارك آخر شخص بقي على هذا الكوكب المهجور، فأنت مسؤول عن جمع وحفظ آخر أجزاء من بيانات البحث التي خلفتها عملية الإخلاء البشري. ولكن انتبه! هناك ديدان عملاقة وعدوانية في طريقها للنيل منك. تسابق عبر التضاريس المتربة وتجنب الوحوش الزلقة للتأكد من أن بياناتك آمنة! ضوابط: مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين - التوجيه السهم لأعلى - قم بتنشيط التعزيز في حالة الشحن السهم لأسفل - قم بتنشيط الشرك إذا تم شحنه شريط المسافة - استراحة

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Desert Worms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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