RoyaleBall.io هي لعبة متعددة اللاعبين حيث يجب أن تكون آخر كرة تصمد لتفوز. لقد تم إسقاطك في ساحة كرة عملاقة تحتوي على عناصر قابلة للاستخدام وعقبات وفخاخ والعديد من المنافسين الذين يهدفون إلى أن يكونوا آخر من يصمد. قم بالتدحرج، والقفز، والمراوغة، والتقاط العناصر واستخدامها لصالحك أو ببساطة تجنب الجميع. افعل كل ما يلزم للفوز! كل شيء عادل في الحب وRoyaleBall.io.Move - WASDCamera - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين استخدم العنصر - مفتاح السهم للأعلى Jump - Space barRoyaleBall.io تم إنشاؤه بواسطة Kelly Ray J. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Chicken Sword: Ninja Master, Space Ballz و Hole N 'Fun.

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