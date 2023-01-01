Swordz.io هي لعبة حرب السيف على الإنترنت. ساحة معركة PVP بالسيوف. احصل على الطعام، وكن أفضل سيد سيف وقم بتنمية سيفك!

الموقع الإلكتروني: swordz.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swordz.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.