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STUG

STUG

stug.io

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من STUG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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STUG هي لعبة دبابات مجانية ثنائية الأبعاد ومتعددة اللاعبين تعتمد على المهارات مع فيزياء ارتدادية مبالغ فيها. قاتل لاعبين آخرين في حرب الدبابات الكاملة! واحدة من أفضل ألعاب الدبابات المجانية على الإنترنت. كل مباراة عبارة عن معركة شديدة تضم العديد من أنواع وقدرات الدبابات المختلفة.

الموقع الإلكتروني: stug.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ STUG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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