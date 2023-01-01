STUG هي لعبة دبابات مجانية ثنائية الأبعاد ومتعددة اللاعبين تعتمد على المهارات مع فيزياء ارتدادية مبالغ فيها. قاتل لاعبين آخرين في حرب الدبابات الكاملة! واحدة من أفضل ألعاب الدبابات المجانية على الإنترنت. كل مباراة عبارة عن معركة شديدة تضم العديد من أنواع وقدرات الدبابات المختلفة.

الموقع الإلكتروني: stug.io

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