CubeShot هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول ثلاثية الأبعاد قائمة على الهدف. في لعبة إطلاق النار الرائعة هذه من منظور الشخص الأول، تمثل كل مباراة تجربة فريدة ومكثفة. أفضل لعبة IO يمكنك لعبها على المتصفح، بدون تنزيل، ومجانًا!

الموقع الإلكتروني: cubeshot.io

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