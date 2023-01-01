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CubeShot

CubeShot

cubeshot.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CubeShot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CubeShot هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول ثلاثية الأبعاد قائمة على الهدف. في لعبة إطلاق النار الرائعة هذه من منظور الشخص الأول، تمثل كل مباراة تجربة فريدة ومكثفة. أفضل لعبة IO يمكنك لعبها على المتصفح، بدون تنزيل، ومجانًا!

الموقع الإلكتروني: cubeshot.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CubeShot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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