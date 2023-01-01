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Tactics Core

Tactics Core

tacticscore.io

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tactics Core على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Tactics Core مجانًا على الموقع الرسمي! Tactics Core هي لعبة إطلاق نار مكثفة تعتمد على فريق MOBA ويتم تشغيلها في متصفحك. اعملوا معًا لتدمير مركز قيادة العدو قبل أن يدمر العدو مركزكم!

الموقع الإلكتروني: tacticscore.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tactics Core. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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