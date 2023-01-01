العب Tactics Core مجانًا على الموقع الرسمي! Tactics Core هي لعبة إطلاق نار مكثفة تعتمد على فريق MOBA ويتم تشغيلها في متصفحك. اعملوا معًا لتدمير مركز قيادة العدو قبل أن يدمر العدو مركزكم!

الموقع الإلكتروني: tacticscore.io

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