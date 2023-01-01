العب Betrayal.io - لعبة ألغاز متعددة اللاعبين عبر الإنترنت لعدد يتراوح من 6 إلى 12 لاعبًا! قم بخيانة زملائك في الفريق باعتباره الخائن، أو اعمل معًا كفريق واحد للفوز كأعضاء في الطاقم! يتوفر قريبًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وiOS وAndroid.

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