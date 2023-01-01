WebCatalog
Betrayal.io

Betrayal.io

betrayal.io

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Betrayal.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Betrayal.io - لعبة ألغاز متعددة اللاعبين عبر الإنترنت لعدد يتراوح من 6 إلى 12 لاعبًا! قم بخيانة زملائك في الفريق باعتباره الخائن، أو اعمل معًا كفريق واحد للفوز كأعضاء في الطاقم! يتوفر قريبًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وiOS وAndroid.

الموقع الإلكتروني: betrayal.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Betrayal.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fishington.io

Fishington.io

fishington.io

Mini Golf Club

Mini Golf Club

minigolfclub.io

Super Sus

Super Sus

now.gg

Enion Online

Enion Online

poki.com

Wings.io

Wings.io

wings.io

Stumble Guys

Stumble Guys

stumbleguys.com

Agma.io

Agma.io

agma.io

12 MiniBattles

12 MiniBattles

poki.com

Flyff Universe

Flyff Universe

universe.flyff.com

draw battle!

draw battle!

drawbattle.io

Tactics Core

Tactics Core

tacticscore.io

Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية