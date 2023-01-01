Wings.io - لعبة ضخمة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. السيطرة على الطائرة الخاصة بك واسقاط لاعبين آخرين! العب مع ملايين اللاعبين حول العالم وحاول أن تصبح الملك!

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