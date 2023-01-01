hexanaut.io

لعبة io متعددة اللاعبين ثلاثية الأبعاد: التقط الأشكال السداسية من خلال إحاطة المنطقة وتصبح الملك! الاستيلاء على الطواطم للحصول على صلاحيات إضافية. انتظر المهلة أو اقتل جميع الأعداء مثل معركة ملكية. العب عبر الإنترنت مجانًا عبر المتصفح والهاتف المحمول، بدون تطبيق أو تنزيل.

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