Krunt.io - إنها لعبة Battle Royale .io ثنائية الأبعاد مضحكة للغاية. في هذه اللعبة غير المحظورة في المدرسة، يمكنك البناء أيضًا. لعبة .IO مجانية من إنتاج Marl وxAz وRazor.

الموقع الإلكتروني: krunt.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ krunt.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.