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Bomber Royale

Bomber Royale

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Bomber Royale هي لعبة معركة ملكية ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة NadGames. تقدم لعبة Bomber Royale وضعي اللعب الفردي ومتعدد اللاعبين مع حركة رائعة في الوقت الفعلي، وتتميز بمباريات مثيرة ستذهلك. قم بإلقاء قنبلة وادفعها نحو خصومك وانتظر حتى تنفجر في اللحظة المناسبة. قم بتدمير الصناديق والعناصر الموجودة في محيطك لتجديد ترسانتك والحصول على العناصر الإضافية. يمكنك أيضًا استخدام عملتك داخل اللعبة لفتح أشكال جديدة. تفضل واستمتع باللعب، هذه اللعبة هي قنبلة! تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم أسقط قنبلة - شريط المسافة، ادفع القنبلة - زر الماوس الأيسر. تم إنشاء Bomber Royale بواسطة NadGames. اطلع على ألعابهم المثيرة الأخرى على Poki: Combat Online وCombat Reloaded وCombat Reloaded 2 وPixWars 2 وRebels Clash

الموقع الإلكتروني: poki.com

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