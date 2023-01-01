Laborer 2 هي لعبة إطلاق نار تعتمد على المهارات، تم إنشاؤها بواسطة ANV Games. أنت عامل متعب سئمت حمل الصناديق، لذا عليك الآن تدميرها باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. استخدم الفأرة للتصويب وإطلاق النار على الصناديق المتساقطة، واكسب المال مقابل ذلك. أنفق الأموال التي كسبتها على أشكال الأسلحة والملابس والتعزيزات الجديدة المذهلة. تخلص من الملل مع Laborer 2! أطلق النار - LMB (زر الفأرة الأيسر) تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء Laborer 2 بواسطة ANV Games. هذه هي لعبتهم الأولى هنا على Poki!

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