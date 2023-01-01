هل لديك ما يلزم للدفاع عن نفسك من الكائنات الفضائية والشياطين والمزيد؟ أثبت ذلك في Alien’s Nest، وهي لعبة إطلاق نار حيث عليك مواجهة أعداء من الفضاء الخارجي! تسلق عبر عالم صناعي وكن على اطلاع على الكائنات الفضائية لإسقاطها. متى يمكنك البقاء على قيد الحياة؟ ضوابط: WASD - تحرك الماوس - الهدف/تغيير العرض النقر بالماوس - إطلاق النار

الموقع الإلكتروني: poki.com

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