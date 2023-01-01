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Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alien's Nest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل لديك ما يلزم للدفاع عن نفسك من الكائنات الفضائية والشياطين والمزيد؟ أثبت ذلك في Alien’s Nest، وهي لعبة إطلاق نار حيث عليك مواجهة أعداء من الفضاء الخارجي! تسلق عبر عالم صناعي وكن على اطلاع على الكائنات الفضائية لإسقاطها. متى يمكنك البقاء على قيد الحياة؟ ضوابط: WASD - تحرك الماوس - الهدف/تغيير العرض النقر بالماوس - إطلاق النار

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alien's Nest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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