اركب عربة التسوق الخاصة بك وانطلق لإنقاذ قاعدة فريقك في لعبة السباق/الحركة هذه من IO! سواء كنت في الغابة أو في الواحة، انطلق في عربتك وأطلق النار على الأعداء لإبقائك على المسار الصحيح. الفريق الذي يسرق أكبر عدد من الأعلام أو يطلق النار على المزيد من الأعداء يفوز في هذه الساحة متعددة اللاعبين المليئة بالمرح. عناصر التحكم W/A/S/D - توجيه الماوس - انقر لإطلاق النار على مفتاح المسافة - الانتقال السريع - Turbo

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