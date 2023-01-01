Super Shopper

مرحبًا بك يا سوبر شوبر! قم بسباق عربة التسوق الخاصة بك عبر متجر البقالة لجمع المنتجات الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بك. تنقل بين الممرات وتفادى المواقف الترويجية حتى تتمكن من إنهاء مشترياتك من البقالة في الوقت المناسب. قم بإنهاء جميع المستويات أو حاول ملء عربة التسوق الخاصة بك في الوضع اللامتناهي من لعبة البقالة السريعة هذه! ضوابط: W/A/S/D - التوجيه التحول - الفرامل مفتاح المسافة - القفز

الموقع الإلكتروني: poki.com

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