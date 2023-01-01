WebCatalog
Super Shopper

Super Shopper

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Super Shopper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك يا سوبر شوبر! قم بسباق عربة التسوق الخاصة بك عبر متجر البقالة لجمع المنتجات الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بك. تنقل بين الممرات وتفادى المواقف الترويجية حتى تتمكن من إنهاء مشترياتك من البقالة في الوقت المناسب. قم بإنهاء جميع المستويات أو حاول ملء عربة التسوق الخاصة بك في الوضع اللامتناهي من لعبة البقالة السريعة هذه! ضوابط: W/A/S/D - التوجيه التحول - الفرامل مفتاح المسافة - القفز

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super Shopper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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