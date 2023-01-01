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Free Rider HD

Free Rider HD

freeriderhd.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Free Rider HD على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سباق الدراجات على المسارات التي رسمها لاعبون آخرون! جمع كل النجوم لإكمال المسار. جميع المسارات مرسومة بواسطة اللاعب. ضرب المسار الذي لا يعجبك، تخطيه واستمر في القيادة! هذه اللعبة لديها محتوى لا نهاية لها!

الموقع الإلكتروني: freeriderhd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Free Rider HD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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