Boxing Physics 2

هذا هو تكملة للعبة الناجحة Boxing Physics! اهزم خصومك بشراسة مثل مايك تايسون الحقيقي ولكن تأكد من توفير بعض الطاقة للدفاع عن نفسك! اربح المال والشخصيات الجديدة من خلال هزيمة أكبر عدد ممكن من المعارضين. إلى جانب أوضاع القتال العادية، يمكنك أيضًا إظهار مهاراتك في الملاكمة في أوضاع أخرى مثل وضع الكيك بوكس ​​والوضع المجنون ووضع كرة القدم. يتمتع! ضوابط: ث - لكمة نصيحة احترافية: حاول أن تميل إلى الأمام عند الضرب لتضرب بقوة كبيرة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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