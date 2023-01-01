Irrational Karate

اضرب الخصم الأحمر في لعبة الكاراتيه غير العقلانية! تتيح لك لعبة القتال ثلاثية الأبعاد هذه الضرب والركل والمراوغة أثناء المباريات. يمكنك تنفيذ مجموعة من الهجمات السريعة على التوالي لإبهار خصمك. راجع إحصائياتك في وضع Ego Boost!

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