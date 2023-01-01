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Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Irrational Karate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اضرب الخصم الأحمر في لعبة الكاراتيه غير العقلانية! تتيح لك لعبة القتال ثلاثية الأبعاد هذه الضرب والركل والمراوغة أثناء المباريات. يمكنك تنفيذ مجموعة من الهجمات السريعة على التوالي لإبهار خصمك. راجع إحصائياتك في وضع Ego Boost!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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