WebCatalog
Ultimate Boxing

Ultimate Boxing

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ultimate Boxing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اضرب منافسك في مباراة الملاكمة النهائية! تتيح لك لعبة القتال الرياضية هذه اللعب بشخصية Ironfist أو Dynamite. يمكن لكل مقاتل من الوزن الثقيل رمي اللكمات والخطافات والضربات الكبيرة في الحلبة. ارتد قفازاتك لمنع اللكمات القادمة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ultimate Boxing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rowdy Wrestling

Rowdy Wrestling

poki.com

Block Fighter: Boxing Battle

Block Fighter: Boxing Battle

now.gg

Boxing - Fighting Clash

Boxing - Fighting Clash

now.gg

Boxing fighter : Super punch

Boxing fighter : Super punch

now.gg

Big Shot Boxing

Big Shot Boxing

poki.com

Stickman Boxing KO Champion

Stickman Boxing KO Champion

now.gg

Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

Tag Boxing Games: Punch Fight

Tag Boxing Games: Punch Fight

now.gg

Boxing Fighter Shadow Battle

Boxing Fighter Shadow Battle

poki.com

Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية