Ultimate Boxing

اضرب منافسك في مباراة الملاكمة النهائية! تتيح لك لعبة القتال الرياضية هذه اللعب بشخصية Ironfist أو Dynamite. يمكن لكل مقاتل من الوزن الثقيل رمي اللكمات والخطافات والضربات الكبيرة في الحلبة. ارتد قفازاتك لمنع اللكمات القادمة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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