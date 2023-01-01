Stick Fighter هي لعبة قتال حيث يمكنك التحكم في ستة شخصيات، كل منها لديه مجموعات حركات مختلفة تمامًا! قم بتشغيل التحدي في وضع اللاعب الفردي وتغلب على كل الشخصيات الأخرى في محاولة لإثبات أنك المقاتل العصي المطلق! إذا كنت تفضل شيئًا أكثر واقعية، فانضم إلى صديق وقاتل 1 ضد 1 لتقرر أخيرًا من هو الكلب الأفضل! هل ستختار شخصية واحدة لتكون الشخصية الرئيسية، أم أنك ستصبح سيدًا للجميع؟ تم إنشاء Stick Fighter بواسطة ARF Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Bearsus and Dungeons & Dress-Upsيمكنك لعب Stick Fighter مجانًا على Poki. يمكن لعب Stick Fighter على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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