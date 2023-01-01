Kawaii Dress-Up هي لعبة تلبيس لطيفة حيث يمكنك إنشاء وتخصيص عدد غير محدود من الشخصيات الأنيقة. قم بتشغيل اللعبة وابدأ في ارتداء ملابسك المفضلة. قم بتخصيص جميع جوانب شخصيتك من الجلد والشعر وملامح الوجه والملابس والمزيد! لديك أيضًا العديد من الألوان والأنماط للاختيار من بينها! بمجرد أن تصبح راضيًا عن إبداعك، انقر فوق الزر الموجود على اليسار لحفظه على جهازك. تفضل وأظهر لنا مدى إبداعك! هل أنت مستعد لتكون مصمم الأزياء الأكثر شهرة في المدينة؟ انقر أو اضغط على عنصر/لون لتجهيزه أو إلغاء تجهيزه. اضغط على الزر العلوي الأيسر لترتيب شخصيتك بشكل عشوائي. اضغط على الزر أدناه لحفظ إبداعك. تم تطوير Kawaii Dress-Up بواسطة ARF Games. لديهم ألعاب مذهلة أخرى على Poki: Dungeons & Dress-Ups وBearsus وStick Fighter. يمكنك لعب Kawaii Dress-Up مجانًا على Poki. يمكنك لعب Kawaii Dress-Up على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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