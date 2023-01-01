Fairy Dress-Up هي لعبة تلبيس حيث يمكنك إنشاء شخصية خرافية أثيرية وتخصيص كل جانب منها. يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الشخصيات ومشاركتها بسهولة مع أصدقائك. هناك الآلاف من المجموعات المتاحة: اختر من بين مجموعة متنوعة من ألوان البشرة، والأجنحة، وأنواع الشعر، وألوان الشعر، والعينين، والأنوف، والشفاه، والأزياء الرائعة، وحتى الخلفيات والإطارات الرائعة - حتى تتمكن من التقاط أفضل الصور! يمكنك تخصيص لون كل التفاصيل الصغيرة باستخدام لوحة الألوان. يوجد أيضًا زر النرد على الجانب الأيسر - سيسمح هذا الزر للعبة بإنشاء شخصية عشوائية لك. العب Fairy Dress-Up الآن لتكتشف جميع أنواع الجنيات التي يمكنك إنشاؤها. لا تنس مشاركة إبداعاتك الرائعة مع أصدقائك! انقر أو اضغط على العنصر/اللون لتجهيزه أو إلغاء تجهيزه. اضغط على الزر العلوي الأيسر لترتيب شخصيتك بشكل عشوائي. اضغط على الزر أدناه لحفظ إبداعك. تم تطوير Fairy Dress-Up بواسطة ARF Games. لديهم ألعاب مذهلة أخرى على Poki: Kawaii Dress-Up، وDungeons & Dress-Ups، وBearsus، وStick Fighter. يمكنك لعب Fairy Dress-Up مجانًا على Poki. يمكن لعب Fairy Dress-Up على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة مثل الهواتف. وأقراص.

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