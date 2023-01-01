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Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

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Water Color Sort هي لعبة ألغاز حيث هدفك هو فرز السوائل حسب اللون عن طريق مزجها بشكل صحيح. ابدأ بنقل السوائل إلى الأنابيب الصحيحة حتى يتوفر لون واحد فقط لكل أنبوب. فكر بشكل منطقي وابحث عن طريقتك الخاصة لفرز المياه الملونة. إذا واجهتك مشكلة أو ارتكبت أخطاء، فيمكنك دائمًا الحصول على تلميح أو التراجع عن حركتك الأخيرة! شارك فرز الألوان المائية مع أصدقائك وتعرف على من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! انقر على الفقاعة لتحديدها، ثم انقر على أنبوب لإسقاط الكرة المحددة. حدد/حرك الفقاعة - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر وتم إنشاء فرز الألوان المائية بواسطة ستوديو VNSart. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Emoji Sort Master وFun Water Sortingيمكنك لعب Water Color Sort مجانًا على Poki. يمكنك تشغيل Water Color Sort على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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